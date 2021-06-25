Климатолог связал торнадо в Чехии с жарой в России

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Причиной торнадо в Чехии стал блокирующий антициклон, находящийся над европейской частью России. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Как отметил эксперт, торнадо возникает, когда начинает подниматься влажный воздух и образуется закрученное мощное облако. Роль играет еще изменение скорости и направление ветра.

"В настоящее время на европейской части России стоит блокинг, а Восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Необязательно торнадо. Вся эта зона "бурлит", подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем", – объяснил ученый.

Ранее на юго-востоке Чехии обрушился торнадо, в результате которого были разрушены села Грушки, Лужице, Моравска Нова Вес и Микульчице.

По предварительным данным, не менее 300 человек серьезно пострадали, некоторые все еще остаются под завалами. Есть погибшие. На помощь чешским спасателям пришли коллеги из Словакии и Австрии.

