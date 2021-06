Торнадо разрушил сотни домов в Чехии

На юго-востоке Чехии обрушился торнадо, в результате чего было разрушено четыре крупных села. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на министерство здравоохранения и МВД страны.

Видео с места событий опубликовали в Twitter-аккаунте новостного портала Disclose.tv. На кадрах видно, как вращающаяся воронка приближается к населенному пункту.



JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm