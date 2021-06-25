Торнадо разрушил сотни домов в Чехии

Фото: twitter.com/disclosetv

На юго-востоке Чехии обрушился торнадо, в результате чего было разрушено четыре крупных села. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на министерство здравоохранения и МВД страны.

Видео с места событий опубликовали в Twitter-аккаунте новостного портала Disclose.tv. На кадрах видно, как вращающаяся воронка приближается к населенному пункту.



JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2021

twitter.com/disclosetv

Больше других пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице. Спасатели заявили о сотнях возгораний и разрушенных домов. Жителям советуют не покидать дома, так как не исключено возникновение новых торнадо.

Известно, что не менее 300 человек серьезно пострадали, некоторые все еще остаются под завалами. На помошь чешским спасателям пришли коллеги из Словакии и Австрии.

Директор больницы в Годонине Ян Тесаржик заявил о как минимум одном погибшем, по данным чрезвычайных служб, их больше.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек подчеркнул, что все силы спасательных служб страны направлены в пострадавшие регионы. Он также планирует лично посетить эти места 25 июня. Чешский лидер Андрей Бабиш написал в Twitter, что не смог вернуться в республику из Брюсселя из-за погодных условий.

Ранее речь шла не менее чем о 150 пострадавших. Отмечалось, что медицинские учреждения страны были приведены в состояние повышенной готовности.

