В Чехии из-за торнадо пострадали порядка 150 человек

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Фото: twitter.com/FilipHorky
На несколько сел на юго-востоке Чехии обрушился торнадо. По предварительным данным, пострадали 150 человек, включая детей.
Спасатели также сообщили о погибших, но не уточнили их число, передает ТАСС со ссылкой на представителя Объединенной службы спасателей и пожарных страны Гедвигу Кропачкову.
По последним данным, от торнадо и сильного ветра пострадали порядка семи населенных пунктов. Спасательные работ продолжаются. Под развалинами домов до сих пор находятся люди.
Помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия чешским властям предложили Словакия и Австрия. Последняя уже направила в Чехию санитарные вертолеты, более 30 машин скорой помощи, спасателей и медиков. Медицинские учреждения республики приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее смерч обрушился на окрестности Монреаля. Его скорость достигала 220 километров в час. Сильно пострадал город Маскуш. Там были повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили. По данным местных властей, один человек погиб. Мужчина пытался укрыться от стихии в хижине, которую снесло ветром. Еще два человека получили ранения.
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