На окрестности Монреаля обрушился мощный торнадо

В Канаде подсчитывают ущерб от торнадо. На окрестности Монреаля обрушился мощный смерч. Его скорость достигала 220 километров в час. Сильно пострадал город Маскуш. Там повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили.

По данным местных властей, один человек погиб. Мужчина пытался укрыться от стихии в хижине, которую снесло ветром. Еще два человека получили ранения.

Канадский Красный Крест объявил об открытии центра для оказания помощи пострадавшим от стихии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.