Редкий экземпляр комикса с Суперменом продали за рекордные 3,25 млн долларов

Фото: AP Photo/Metropolis Collectibles

Редкий экземпляр комиксов выпуска серии Action Comics, в которой появился Супермен, купили на торгах за рекордные 3,25 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Стоимость лота побила рекорд, установленный в 2014 году, когда экземпляр продали за 3,2 миллиона долларов. В этот раз состояние экземпляра было отличным, кроме того, он перепродавался не в первый раз.

"Этот 83-летний комикс в почти нетронутом состоянии, на него стоит посмотреть … не говоря уже о том, что с этого комикса начался супергеройский жанр, который сейчас является значимой частью нашей культуры", – уточнил совладелец аукциона ComicConnect, где продали лот.

Напомним, первый выпуск серии Action Comics, в котором появился Супермен, вышел в 1938 году и стоил порядка 10 центов.

Ранее сообщалось, что в мюнхенской галерее выставили на торги реквизит из известных блокбастеров. Так, на аукционе оказались молот Тора, который использовали на съемках финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маска Бэтмена и рука Железного человека.