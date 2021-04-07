Редкий экземпляр комикса с Суперменом продали за рекордные 3,25 млн долларов

Фото: AP Photo/Metropolis Collectibles
Редкий экземпляр комиксов выпуска серии Action Comics, в которой появился Супермен, купили на торгах за рекордные 3,25 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Стоимость лота побила рекорд, установленный в 2014 году, когда экземпляр продали за 3,2 миллиона долларов. В этот раз состояние экземпляра было отличным, кроме того, он перепродавался не в первый раз.
"Этот 83-летний комикс в почти нетронутом состоянии, на него стоит посмотреть … не говоря уже о том, что с этого комикса начался супергеройский жанр, который сейчас является значимой частью нашей культуры", – уточнил совладелец аукциона ComicConnect, где продали лот.
Напомним, первый выпуск серии Action Comics, в котором появился Супермен, вышел в 1938 году и стоил порядка 10 центов.
Ранее сообщалось, что в мюнхенской галерее выставили на торги реквизит из известных блокбастеров. Так, на аукционе оказались молот Тора, который использовали на съемках финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маска Бэтмена и рука Железного человека.
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