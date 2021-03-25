Анкету Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за 222 тысячи долларов

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Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за 162 тысячи фунтов, сообщает "Газета.ру". Эта сумма равна 221 842 долларам.

Миллиардер заполнил анкету от руки в 1973 году. Предположительно, он сделал это после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон.

Через год он нашел работу технического специалиста в Atari. Сотрудником этой компании был Стив Возняк, с которым Джобс основал Apple в 1976 году.

Проданная анкета заполнена на одном листе. В ней Джобс отметил, что имеет опыт работы с компьютерами и калькуляторами, а также владеет особыми навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании.

Аукцион проходил в период с 24 февраля по 24 марта. В 2018 году анкету уже продавали на аукционе за 175 тысяч долларов.

Американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс был одним из основателей, председателем совета директоров и CEO корпорации Apple, а также одним из основателей и CEO киностудии Pixar. В 2011 году он скончался от рака поджелудочной железы после восьми лет борьбы с болезнью.