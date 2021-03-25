Анкету Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за 222 тысячи долларов

14:42
Фото: ТАСС/Dai Sugano/Zuma
Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за 162 тысячи фунтов, сообщает "Газета.ру". Эта сумма равна 221 842 долларам.
Миллиардер заполнил анкету от руки в 1973 году. Предположительно, он сделал это после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон.
Через год он нашел работу технического специалиста в Atari. Сотрудником этой компании был Стив Возняк, с которым Джобс основал Apple в 1976 году.
Проданная анкета заполнена на одном листе. В ней Джобс отметил, что имеет опыт работы с компьютерами и калькуляторами, а также владеет особыми навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании.
Аукцион проходил в период с 24 февраля по 24 марта. В 2018 году анкету уже продавали на аукционе за 175 тысяч долларов.
Американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс был одним из основателей, председателем совета директоров и CEO корпорации Apple, а также одним из основателей и CEO киностудии Pixar. В 2011 году он скончался от рака поджелудочной железы после восьми лет борьбы с болезнью.
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