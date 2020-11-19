Apple вдвое снизила комиссию для разработчиков приложений

Фото: depositphotos/duha127

Американская компания Apple на снизила вдвое комиссию, которая взимается с продаж в онлайн-магазине App Store.

Однако, как говорится в пресс-релизе компании, речь идет о некрупных разработчиках приложений. Понижение ставки с 30 до 15 процентов коснется программистов, зарабатывающих не более миллиона долларов в год.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple из-за комиссии для разработчиков в 30 процентов. Также он перечислил семь причин, по которым комиссия в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone".

Позже ряд технологических компаний США основал "Коалицию за справедливость приложений" (Coalition for App Fairness) против Apple, которая начала бороться за права разработчиков мобильных приложений.