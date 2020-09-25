Технологические компании США создали коалицию против Apple

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Фото: Depositphotos/bernardbodo
Ряд технологических компаний США основали организацию под названием Coalition for App Fairness, которая будет бороться за права разработчиков мобильных приложений.
Как говорится на сайте организации, она создана для того, чтобы бороться с монополией на онлайн-площадках. В частности, речь идет о App Store и Google Play.
В Coalition for App Fairness вошли 13 компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений. В их числе Epic Games, Spotify, Tinder и другие фирмы из США и Европы.
Основное требование заключается в том, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений.
Кроме того, разработчикам не может быть запрещено размещение приложений даже в тех случаях, когда они предоставляют конкурирующие сервисы.
Основатель месседжера Telegram Павел Дуров ранее объяснил, как на пользователей Apple влияет 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений.
Он перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone".
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