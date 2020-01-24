В Tinder появится тревожная кнопка

В Tinder появится аварийная кнопка для сигнала об опасных ситуациях

Тревожная кнопка появится в приложении для знакомств Tinder. Новой утилитой пользователи смогут воспользоваться в случае возникновения опасной ситуации на свидании, сообщает "Газета.ру".

Сигнал с оповещением будет направляться в полицию. При этом полученные данные о геолокации разработчики обещали не использовать в коммерческих целях и не хранить в базе компании.

Новая функция появится в США к концу февраля и позднее в других странах. Добавление новой функции стало возможным после приобретения компанией Match Group доли в стартапе Noonlight.

Ранее самые популярные пользователи Tinder раскрыли секреты успеха. Они советуют публиковать, кроме прочих, фотографий снимки без макияжа и без фильтров, а также не забывать про креативное описание в профиле.