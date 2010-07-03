"ВКонтакте" запустит сервис знакомств

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" ведет работу над сервисом знакомств. Разработка, которая получила название Lovina, находится в стадии закрытого тестирования.

Как пишет портал News.ru, первым о находке рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в Facebook.

Он обнаружил в соцсети закрытую группу "Lovina – знакомства", в которой состоят только сотрудники "ВКонтакте", включая управляющего директора Андрея Рогозова.

В комментарии под постом Зыкова разработку сеовиса подтвердил директор по продукту "ВКонтакте" Иван Козлов. Он написал, что тестирование доступно только сотрудникам VK.

Ранее Роскомнадзор обязал приложение для знакомств Tinder делиться информацией с ФСБ. В мае сервис попал в реестр организаторов распространения информации в интернете.