В Британии запустят Tinder для коров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Великобритании для коров создали мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder. Сервис поможет найти оптимальную пару для размножения, сообщает Daily Post.

Через приложение фермеры смогут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели. Понравившейся корове можно будет поставить лайк.

Кроме того, сервис сэкономит время фермеров, которым не придется посещать хозяйства и осматривать животных для спаривания на месте. Приложение официально запустят 14 февраля, в День святого Валентина.