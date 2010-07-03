Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

Американские социологи рассказали, что примерно каждая третья представительница прекрасного пола соглашается пойти на свидание с мужчиной ради бесплатного ужина. Результаты опроса 800 девушек-добровольцев опубликованы в журнале SPPS.
"Мы заинтересовались этой проблемой после того, как прочитали об этом в новостях. Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин", – сообщил автор исследования Брайан Коллиссон из университета города Азуса.
33 процента опрошенных высказались, что хотя бы раз в жизни поступали таким образом. При этом большинство респондентов указали, что такие формы поведения являются недопустимыми.
Ранее ученые предупредили, что из-за длительного одиночества в организме человека могут произойти серьезные нарушения. Нейробиологи из США выяснили, что при продолжительной изоляции в мозгу начинает вырабатываться повышенное количество белка нейрокинина B.
По этой причине, отметили ученые, можно начать постоянно испытывать страх и другие отрицательные эмоции, что приводит к развитию опасных болезней.
В начале июня стало известно, что Tinder обязали контактировать с ФСБ. Роскомнадзор внес популярный сервис для знакомств в реестр организаторов распространения информации. А это означает, что компания должна хранить полгода всю информацию пользователей, в том числе зашифрованную личную переписку, и по требованию передавать ее спецслужбам.
Если Tinder откажется – его могут запретить на территории России. И конечно, сообщение не оставило равнодушным интернет-пользователей, которые с энтузиазмом начали выкладывать в Сеть мемы по волнующей их теме.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.