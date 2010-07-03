Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

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Американские социологи рассказали, что примерно каждая третья представительница прекрасного пола соглашается пойти на свидание с мужчиной ради бесплатного ужина. Результаты опроса 800 девушек-добровольцев опубликованы в журнале SPPS.

"Мы заинтересовались этой проблемой после того, как прочитали об этом в новостях. Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин", – сообщил автор исследования Брайан Коллиссон из университета города Азуса.

33 процента опрошенных высказались, что хотя бы раз в жизни поступали таким образом. При этом большинство респондентов указали, что такие формы поведения являются недопустимыми.

Ранее ученые предупредили, что из-за длительного одиночества в организме человека могут произойти серьезные нарушения. Нейробиологи из США выяснили, что при продолжительной изоляции в мозгу начинает вырабатываться повышенное количество белка нейрокинина B.

По этой причине, отметили ученые, можно начать постоянно испытывать страх и другие отрицательные эмоции, что приводит к развитию опасных болезней.

В начале июня стало известно, что Tinder обязали контактировать с ФСБ. Роскомнадзор внес популярный сервис для знакомств в реестр организаторов распространения информации. А это означает, что компания должна хранить полгода всю информацию пользователей, в том числе зашифрованную личную переписку, и по требованию передавать ее спецслужбам.

Если Tinder откажется – его могут запретить на территории России. И конечно, сообщение не оставило равнодушным интернет-пользователей, которые с энтузиазмом начали выкладывать в Сеть мемы по волнующей их теме.

