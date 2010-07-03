Москвички запустили флешмоб про мужчин из приложения Tinder

10:01
10:01
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Самые популярные пользователи приложения для знакомств Tinder раскрыли секреты успеха. Они советуют публиковать кроме прочих фотографий снимки без макияжа и без фильтров. И еще не забывать про креативное описание в профиле.
Между тем москвички спорят: какие мужчины в Tinder лучше – русские или иностранцы?
Блогер Мария Арзамасова в разговоре с телеканалом Москва 24 отметила что русские мужчины предъявляют в приложении слишком много требований.
"Нигде за границей я такого не встречала. Если ты толстая разведенка с "прицепом" и не согласна на секс здесь и сейчас, то – "всего доброго". У нас у мужчин отношение к женщине, как к некой вещи, как будто они в Tinder пришли, как в магазин", – считает блогер.
При этом девушка соглашается, что не все иностранцы "белые и пушистые".
"В Турции я вряд ли залезу в Tinder – там будет еще хуже, чем в России", – иронизирует Арзамасова.
Девушка подчеркивает, что пользователи из Израиля, Германии или Нидерландов выкладывают в профиль фотографии словно с обложки журналов. По мнению потенциальных невест, россияне в этом случае явно проигрывают.
Между тем в Сети уже начали предупреждать россиянок, которые находятся в поисках спутника жизни, чтобы они были осторожны.
"Есть в Tinder настоящий злодей. На него уже несколько жертв указали. Я познакомилась с этим товарищем в интернете, он гражданин Германии. Вел себя прилично, свой бизнес, приятный, не глупый. Самый кошмар в том, что многие женщины по миру родили от него ребенка. Он знакомится с девушками, предпочитает славянок, клянется в вечной любви, предлагает выйти замуж, а потом говорит: давай не будем ждать свадьбы, роди мне ребенка. Этот человек психически нездоров, он считает своей миссией родить как можно больше детей по миру", – рассказала одна из пользователей приложения Татьяна телеканалу Москва 24.
Девушка отмечает, что не удалила свою анкету, так как чувствовала, что "ее судьба находится не в России".
"Со своим будущим супругом из Канады я встретилась, мы поняли, что это любовь с первого взгляда. Хотя первое свидание было своеобразным: я отравилась в ресторане, и мы вызывали скорую помощь. Он умный красивый, успешный, добрый заботливый, лучший мужчина на свете", – сообщила девушка.
В скором времени молодой человек приедет в Москву.
"В моей ситуации я уже не опасаюсь. Мы довольно долго друг друга знаем, он знает моих детей, я его. Но я советую быть настороже. Как с реальными людьми, так и в интернете. Как с россиянами, так и с иностранцами – это лотерея", – резюмировала Татьяна.
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