Фото: МЧС России

Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила глава региональной администрации Янина Павленко.

"Мы имеем 1 погибшего, 49 обратились в больницу <...> с травмами, но все в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести", – отметила она.

На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму. Принимать решение об этих работах также самым активным образом было поручено и главе Крыма Сергею Аксенову.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.

