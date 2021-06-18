Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 11

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте возросло до 11 человек. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что жертвой удара стихии стал один человек. При этом еще 8 человек пострадали.

"Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший", – уточнила Павленко.

Она также рассказала, что на данный момент из опасных районов удалось эвакуировать свыше 300 человек. Все они были доставлены в пункты временного размещения.

"Подтоплено более 70 домов. <...> Очень много волонтеров работают", – резюмировала Павленко.

Ранее на Крым обрушились мощные ливни, которые привели к потопу в некоторых частях полуострова. Так, реки вышли из берегов в Ялте – там объявили о введении режима ЧС.

Власти перекрыли центр города и приступили к эвакуации людей. Такой же режим был введен на всей территории Крыма с 17 июня.

Позднее сообщалось, что ограничения на въезд и транзитный проезд в Ялте были сняты. Добавлялось, что отдыху в Крыму в настоящее время ничего не угрожает.