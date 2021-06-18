Отдыхающие в Ялте туристы рассказали, как переживают наводнение

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Туристы, отдыхающие в Крыму, рассказали Москве 24 об обстановке в Ялте, где продолжаются сильные подтопления.

Ранее на Крым обрушились мощные ливни, которые привели к потопу в некоторых частях полуострова. Так, реки вышли из берегов в Ялте – там объявили о введении режима ЧС. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, подтапливается центральная часть города, людей эвакуируют.

Елена приехала отдохнуть в Ялту из Оренбурга. По словам женщины, 17 июня шел дождь, но незначительный. "Сильный пошел ночью. Эпицентр – по дороге к набережной. Выход к ней заблокирован водой, к морю пройти невозможно. По крайней мере, по улице Гоголя, где большинство отдыхающих идет на пляж. Плюс ограничен доступ из-за воды к кафе и столовым, где обычно все обедают и ужинают", – объяснила Елена.





Елена туристка Не могу сказать, что это мешает отдыху. На завтра, по прогнозу, солнце. Даже если море будет еще грязным, будет повод посетить достопримечательности.

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Виктория, еще одна туристка, рассказала Москве 24, что на данный момент дождь уже поутих. "Сейчас уровень воды – по колено. До этого был такой, что накрывал машины. Очень многие машины снесло. Наверное, даже в море. Не представляю куда. Наша – на высокой парковке. Я никогда в жизни не была свидетелем чего-то подобного", – объяснила она.

По словам женщины, как только все началось, водой затопило весь первый этаж отеля. "Мы в этот момент сидели в ресторане, завтракали", – добавила Виктория.





Виктория туристка Нам предложили остаться в ресторане, потом откачали каким-то образом воду с пола и всех попросили разместиться в номерах. Вот мы сейчас находимся в номере, электричество отключено. Хотелось бы отметить, что персонал спас от потопа бездомных собак, пустив их в отель, покормили их.

Видео предоставлено героем материала

Отдыхать в Ялте женщина планировала до 25 июня, но, возможно, из-за такой погоды придется изменить планы. "Пока я не представляю, как это все может быстро поменяться... Но еще вопрос – как уезжать, потому что выехать здесь невозможно. Тут затоплено, машины плавают и уплывают", – сказала туристка.

Ранее сообщалось, что с полуночи до шести утра в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы, которая составляет 72 миллиметра. При этом дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе и Евпатории продолжаются.

Накануне стало известно, что в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Подтопленными оказались свыше 300 домов, обесточены больница и центральная часть города. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение.



Соболева Илона, Камзин Никита