Фото: ТАСС/пресс-служба городской администрации Ялты

В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.

"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", – рассказала она.

Павленко уточнила, что власти полностью перекрыли центр города. В районе кинотеатра "Октябрь" перекрыт въезд в Ялту, на трассу для расчистки сходящих селей направлены экстренные службы и строительная техника.

Ранее сообщалось, что с полуночи до шести утра в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. Из берегов вышла река Водопадная. В городе подтоплены переходы, дороги, жилые дома и соцобъекты. По словам Павленко, подтапливает и хозяйственную зону "Крымэнерго", из-за чего город может остаться без света.

