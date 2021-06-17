Режим ЧС объявили в Крыму после ливней

Фото: ТАСС/Елена Попова/Керчь.ФМ

Режим ЧС регионального масштаба объявили в Крыму после ливней. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС", – цитирует его ТАСС.

По словам Аксенова, все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме.

Ранее сообщалось, что свыше 200 домов подтопило в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков.

Глава Крыма пообещал выплатить компенсацию всем пострадавшим от наводнения.

