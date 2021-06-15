Синоптики спрогнозировали в Москве "великую сушь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе центра погоды "Фобос".

При этом во вторник вечером и в ночь на среду еще могут пройти дожди. После этого, по словам синоптиков, на длительное время Москва попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.

"В столицу придет великая сушь. <...> Усилит тенденции мощная волна тепла. Если среда и четверг будут относительно прохладными с температурой днем около 24–27, то начиная с пятницы воздушные массы начнут активно прогреваться, и к выходным температура достигнет 28–31 градуса", – приводит сообщение метеорологов Агентство "Москва".

Согласно прогнозу, таким же жарким будет и начало новой недели.

"Учитывая, что и ночные температуры будут довольно высоки – плюс 15–18, то вторая половина недели окажется крайне неблагоприятной для метеозависимых людей. Засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров", – добавили в "Фобосе".

Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.

В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется ее понижение.

Также в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

В среду, 16 июня, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.