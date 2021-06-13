Воскресенье в Москве станет самым теплым днем лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Воскресенье, 13 июня, станет самым теплым днем в Москве с начала лета. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже на 8 часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было", – заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, при этом не идет речи о новом температурном рекорде для этого дня.

Тишковец добавил, что воздух в Москве прогреется до 27 градусов. Что касается воды, то она также станет теплее и будет держаться на уровне плюс 18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что старт купального сезона в столичном регионе из-за дождливой погоды переносится. Согласно новым прогнозам, вода прогреется до 20 градусов и выше во второй половине следующей недели.