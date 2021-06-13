Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном регионе в воскресенье, 13 июня, ожидается переменная облачность. Воздух, по прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье прогреется до 20–25 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Отмечается, что в столице погода будет без осадков, в области сохраняется вероятность кратковременных дождей.
"Ветер юго-западного направления 2-7 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Также прогнозируется спокойный геомагнитный фон. Специалисты отмечают, что у жителей региона, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами, из-за повышенной метеочувствительности может ухудшиться самочувствие.
"Необходимо соблюдать рекомендации врача, контролировать артериальное давление,<...>. Помогут улучшить самочувствие растительные седативные средства, прогулки на свежем воздухе", – сказано в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. В столичном регионе в течение недели наблюдалась облачная погода, местами были дожди, а температура не поднималась выше 22 градусов тепла.
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