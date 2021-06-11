Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В столичном регионе в течение недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов тепла.
"Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето", – отметил специалист.
В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова добавила, что дожди, которые переживают горожане, также нельзя назвать рекордными.
"Дожди точечные, порядка 25–30 миллиметров были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета", – сказала синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что четверг, 10 июня, стал самым холодным днем месяца в Москве. Температура воздуха опустилась до плюс 14,4 градуса.
Непогода накрыла российские регионы
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