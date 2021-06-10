Почти 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие три дня в столице выпадет порядка 30% месячной нормы осадков. По его словам, дожди будут идти в "ежедневном графике" в течение пяти дней, пишет ТАСС.
"Сегодня, завтра будет более дождливая погода, за ближайшие трое суток выпадет до 31 миллиметра – почти 30% месячной нормы", – рассказал метеоролог.
Синоптик пообещал, что дожди начнут постепенно ослабевать к концу недели. Они уступят место солнечной погоде. В выходные потеплеет до 20–25 градусов днем, а ночью – до 10–15 градусов.
Тем временем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре будет действовать до 13:00 12 июня.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до +25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в четверг
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