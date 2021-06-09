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Общество

15:23

Синоптик рассказала о грядущей тридцатиградусной жаре в Москве

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Во второй половине июня в столице ожидается тридцатиградусная жара. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По словам эксперта, 12 и 13 июня воздух в дневное время прогреется до +25 градусов. А в воскресенье, как отметила синоптик, "будет короткий перерыв от дождей".

"Погода вполне порадует. Но начиная с понедельника, в последний день длинных выходных, вновь возрастет вероятность грозовых дождей, которые на следующей неделе собьют дневную температуру до +18–20 градусов", – рассказала специалист.

Она уточнила, что это связано с переходом управления погодными процессами к атлантическому циклону. Так, по прогнозам синоптиков, в выходные, 19 и 20 июня, на территорию Черноземья с запада и юго-запада придет антициклон, который вытеснит дождевые облака.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на текущей неделе в столице сохранится дождливая погода. Более того, ближайшие три дня для московского региона характерны град и грозы.

Синоптики предупредили москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

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