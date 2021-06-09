Москвичей предупредили о граде и грозе в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве продолжат идти кратковременные дожди, но в ближайшие три дня они будут сопровождаться градом и грозами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни – 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он также рассказал, что в среду, 9 июня, воздух прогреется до 20–25 градусов тепла и в ближайшие пять дней температурный фон сохранится в пределах нормы.
"Кроме того, солнце будет достаточно часто баловать москвичей несмотря на дожди, грозы и град", – отметил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщал, что в некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки до минус трех градусов. В частности, на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.
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