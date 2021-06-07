Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за грозы

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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, 7 июня. Поэтому ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 7 июня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, владельцам ресторанов и кафе нужно укрепить все конструкции, а также закрыть зонты. Согласно прогнозу синоптиков, с 12:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о приходе в Москву летних дождей. Осадки будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.