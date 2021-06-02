Столичные власти не ожидают сильной жары и лесных пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики не прогнозируют особо засушливой погоды с высоким риском лесных пожаров этим летом, однако столичные службы готовы к любым климатическим сценариям, заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока прогнозы на это лето довольно положительные – не будет каких-то засушливых эпизодов и сильной жары, будет переменная погода. Так что пока, судя по прогнозам синоптиков, в этом году все должно быть нормально", – сказал он.

Кульбачевский отметил, что за последнее десятилетие наметилась четкая тенденция к потеплению и увеличению количества разнообразных природных аномалий, однако работа городских структур, борющихся с ними, надежно отлажена.

"Практически во все времена года у нас такие события участились, и они становятся опасными для городской инфраструктуры, для людей и, конечно, животных. Самое главное, это лесные пожары, но здесь мы спокойны, система налажена. Мы четко отслеживаем на всех уровнях", – подчеркнул глава департамента.

По словам Кульбачевского, главным образом эту работу ведет МЧС, а департамент природопользования, в свою очередь, ведет мониторинг загрязнения атмосферы продуктами горения и предоставляет ведомствам соответствующие данные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым. По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в большинстве регионов страны температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но в ряде областей возможны аномалии. Так, она предупредила о ночных заморозках в Москве, Ярославской, Тверской и Ивановской областях.