Мокрый снег может продолжиться в Москве до конца дня 3 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь и мокрый снег могут продолжаться в столице и вечером во вторник, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

В полдень первый снег в столичном регионе зафиксировали метеостанции Ново-Иерусалима и Шереметьево.

Также синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы в Москве и Подмосковье в ночь на 4 ноября из-за осадков и отрицательной температуры. В День народного единства в столичном регионе местами может сформироваться временный снежный покров высотой 1–2 сантиметра, но вскоре он растает.

При этом устойчивый покров, по прогнозам специалистов, сформируется в средней полосе России в начале декабря. Москвичи же смогут поиграть в снежки во второй половине ноября.

При этом в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов отказаться от поездок на личных машинах из-за первого снега, если они еще не заменили летнюю резину на зимнюю. В ведомстве предупредили, что при низких температурах летние шины хуже сцепляются с дорогой, повышая риск ДТП. Водителям также рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности пользоваться городским транспортом.