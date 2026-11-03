Водителей в Москве призвали отказаться от поездок на летней резине из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В некоторых районах Москвы выпал первый снег. В связи с этим водителям, которые еще не сменили летние шины на зимние, следует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, призвали в столичном Дептрансе.

В ведомстве пояснили, что при низких температурах летняя резина не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой, что повышает риск ДТП. Автомобилистам рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

Тем, кто все же отправится в путь на машине, посоветовали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не отвлекаться на телефон, а также избегать резких маневров и торможений. Водителей призвали планировать поездки с учетом погодных условий.

Первый снег в столичном регионе прошел 3 ноября. Его зафиксировали метеостанции в Ново-Иерусалиме и Шереметьево. В ближайшие дни в Москве ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, а в День народного единства местами может ненадолго образоваться снежный покров высотой 1–2 сантиметра.

В связи с наступлением холодов коммунальную технику города перевели на зимний режим эксплуатации. Машины прошли диагностику и необходимый ремонт, а также получили навесное оборудование для уборки снега.