Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В большинстве регионов страны температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но в ряде областей возможны аномалии. Об этом "Российской газете" сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она отметила, что в Центральной части России ночные температуры будут варьироваться от +10 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 20–27 градусов тепла.

В Поволжье днем ожидается от +21 до +28 градусов, а ночью температура опустится до 11–18 градусов тепла.

Синоптик сообщила, что в июне на российских курортах наконец-то станет по-настоящему тепло. Так, в Краснодарском крае и Крыму в дневные часы температура будет в диапазоне от +26 до +32 градусов, а в ночное время – от +15 до +20 градусов.

Теплее обычного будет в Архангельской области и Республике Коми. В этих регионах днем воздух будет прогреваться до 17–24 градусов, по ночам ожидается от 8 до 15 градусов тепла.

В Гидрометцентре сообщили, что на Урале также может быть теплее нормы. Средние температуры июня в дневное время будут в районе 21–26 градусов тепла, в ночные часы – около 11–16 тепла.

"На юге Западной Сибири и юге Красноярского края ожидается на градус-два выше нормы. Поэтому по ночам температура не будет опускаться ниже 8–15 градусов. Днем – 19–26 градусов тепла", – сказала Паршина.

Температура выше климатической нормы прогнозируется и на юге Дальнего Востока. В дневные часы температура будет в диапазоне от +17 до +25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 10 градусов тепла.

"В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью +10–15 градусов, днем – +20–25 градусов", – озвучила прогноз погоды метеоролог.

Также она предупредила о возможных заморозках в ночное время, когда столбики термометров могут опускаться до нуля. Паршина отметила, что в первые летние дни заморозки возможны в Ярославской, Тверской и Ивановской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.

