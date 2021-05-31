Россиян ожидает теплый и не слишком дождливый июнь – Вильфанд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.

"То есть к востоку от Урала температура выше нормы прогнозируется практически повсеместно", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что избытка осадков в июне не прогнозируется ни в одном из регионов России. При этом в некоторых регионах ожидается дефицит осадков в течение месяца. В частности, это касается Поволжья, Урала, Средней Сибири и Дальнего Востока.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности.