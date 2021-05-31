Россиян ожидает теплый и не слишком дождливый июнь – Вильфанд

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.
"То есть к востоку от Урала температура выше нормы прогнозируется практически повсеместно", – цитирует синоптика ТАСС.
Вильфанд добавил, что избытка осадков в июне не прогнозируется ни в одном из регионов России. При этом в некоторых регионах ожидается дефицит осадков в течение месяца. В частности, это касается Поволжья, Урала, Средней Сибири и Дальнего Востока.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности.
Ночные заморозки и сильный ветер ожидаются в столице 31 мая
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