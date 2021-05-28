Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 28 мая. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуют закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Также рестораторы и владельцы кафе должны укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 мая. В МЧС призвали водителей не выполнять внезапных маневров и снижать скорость движения, а пешеходов – избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. С аналогичными предупреждениями к москвичам обратился городской Дептранс.

Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.