Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр. Тишковец подчеркнул, что это не окончательная цифра.
Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.
"А значит, май 2021 года перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75% и может стать восьмым по влажности с 1948 года, уступая 1976 году – 143 миллиметра, 1980 году – 90 миллиметров, 1987 году – 92 миллиметра, 1998 году – 102 миллиметра, 2001 году – 111 миллиметров, 2013 году – 92,4 миллиметра, 2015 году – 120 миллиметров", – цитирует метеоролога РИА Новости.
Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: