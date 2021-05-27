Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр. Тишковец подчеркнул, что это не окончательная цифра.

Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.

"А значит, май 2021 года перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75% и может стать восьмым по влажности с 1948 года, уступая 1976 году – 143 миллиметра, 1980 году – 90 миллиметров, 1987 году – 92 миллиметра, 1998 году – 102 миллиметра, 2001 году – 111 миллиметров, 2013 году – 92,4 миллиметра, 2015 году – 120 миллиметров", – цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.