Москвичам пообещали "мягкую" грозу и дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вечером 26 мая в столичном регионе ожидаются кратковременная гроза и дожди. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых районах выпадет до 10 миллиметров осадков, сообщает ТАСС.
"Сегодня условия для грозы, но такой мягкой, несильной. В некоторых местах выпадет от 3 до 10 миллиметров осадков", – рассказал специалист.
Вильфанд уточнил, что в столице и области гроза будет кратковременной, без сильного ветра.
Ранее стало известно, что вечером в среду и в ночь на четверг в Москве выпадет до 33% месячной нормы осадков. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в город придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями и грозами.
Также сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.
По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта.
Москвичам рассказали, когда в столицу придут дожди и похолодание
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