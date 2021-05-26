Москвичам пообещали "мягкую" грозу и дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером 26 мая в столичном регионе ожидаются кратковременная гроза и дожди. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых районах выпадет до 10 миллиметров осадков, сообщает ТАСС.

"Сегодня условия для грозы, но такой мягкой, несильной. В некоторых местах выпадет от 3 до 10 миллиметров осадков", – рассказал специалист.

Вильфанд уточнил, что в столице и области гроза будет кратковременной, без сильного ветра.

Ранее стало известно, что вечером в среду и в ночь на четверг в Москве выпадет до 33% месячной нормы осадков. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в город придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями и грозами.

Также сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта.

