Погода в Москве испортится к выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов, сообщает РИА Новости.
По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.
В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Ночью будет около 10–12 градусов тепла, днем ожидается 20–22 градуса.
В воскресенье будет облачно, временами пройдет дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут около +10 градусов, днем – 16–18 градусов тепла.
Сохранится довольно плотный северо-восточный ветер. В последний день мая понижение температуры продолжится.
26 мая в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и до 25 градусов выше нуля. Регион в этот день будет находиться на периферии антициклона. Вечером пройдет небольшой дождь, а максимальная температура составит + 22...24 градуса тепла, по области – до 25 градусов.
По словам синоптиков, в столичном регионе колебания метеопараметров будут в пределах климатических значений: комфортный температурный и влажностный режимы, содержание кислорода в приземном слое воздуха на 7–8 единиц выше нормы.
Ранее метеоролог рассказала, что в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание, в утреннее время возможны заморозки. По ее словам, температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях.
Как сообщил метеоролог Александр Голубев, первый день лета в Москве обещает стать теплым и солнечным. По его прогнозу, в городе ожидается плюс 20.
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