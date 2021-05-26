Погода в Москве испортится к выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов, сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Ночью будет около 10–12 градусов тепла, днем ожидается 20–22 градуса.

В воскресенье будет облачно, временами пройдет дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут около +10 градусов, днем – 16–18 градусов тепла.

Сохранится довольно плотный северо-восточный ветер. В последний день мая понижение температуры продолжится.

26 мая в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и до 25 градусов выше нуля. Регион в этот день будет находиться на периферии антициклона. Вечером пройдет небольшой дождь, а максимальная температура составит + 22...24 градуса тепла, по области – до 25 градусов.

По словам синоптиков, в столичном регионе колебания метеопараметров будут в пределах климатических значений: комфортный температурный и влажностный режимы, содержание кислорода в приземном слое воздуха на 7–8 единиц выше нормы.

Ранее метеоролог рассказала, что в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание, в утреннее время возможны заморозки. По ее словам, температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях.

Как сообщил метеоролог Александр Голубев, первый день лета в Москве обещает стать теплым и солнечным. По его прогнозу, в городе ожидается плюс 20.