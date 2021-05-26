Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 26 мая, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и до 25 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Регион в этот день будет находиться на переферии антициклона. Вечером пройдет небольшой дождь, а максимальная температура составит + 22...24 градусов тепла, по области – до 25 градусов.



"Ветер южный – 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в столичном регионе колебания метеопараметров будут в пределах климатических значений: комфортный температурный и влажностный режимы, содержание кислорода в приземном слое воздуха на 7–8 единиц выше нормы.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание, в утреннее время возможны заморозки. По ее словам, температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях.

Как сообщил метеоролог Александр Голубев, первый день лета в Москве обещает стать теплым и солнечным. По его прогнозу, в городе ожидается плюс 20.