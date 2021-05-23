Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в первый день лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый день лета в Москве обещает стать теплым и солнечным, рассказал метеоролог Александр Голубев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается плюс 20", – заявил Голубев.

По его словам, заключительная неделя мая будет теплой. Среднесуточная температура составит от 22 до 26 градусов тепла. К выходным Москву накроют дожди и грозы.

"Но пугаться этого не нужно, поскольку погода будет безветренной, облачной, но теплой", – пояснил специалист.

Ранее москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.