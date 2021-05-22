Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На следующей неделе столицу ожидает умеренно теплая погода, без ливней. Об этом в беседе "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что москвичам может показаться, что на город обрушилось похолодание, однако это неверно. Жара, которая была в столице в начале этой недели, разбаловала жителей, так что теперь любое понижение температуры будет восприниматься как похолодание.

"В понедельник, 24 мая, прогнозируется чуть более облачная погода, тоже возможен только небольшой кратковременный дождь. Температура понизится за счет кратковременного изменения циркуляции до +17…+19 градусов, что около нормы", – сказал Вильфанд.

Специалист отметил, что во вторник и среду будет теплее – от +20 до +24 градусов. Во второй половине недели вероятно дальнейшее повышение температуры.

Говоря об осадках, синоптик сообщил, что возможны слабые кратковременные дожди.

Ранее москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.