Метеоролог рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет москвичей на следующей неделе.
Ранее метеоролог Дарья Ермакова предупредила жителей столичного региона о похолодании к выходным. По ее словам, 21 мая температура воздуха в Москве опустится до 16–18 градусов. В городе установится облачная погода с прояснениями, ожидается небольшой дождь, а к вечеру похолодает до +12.
Татьяна Позднякова отметила, что пятница станет самым прохладным днем на этой неделе.
"Уже в субботу осадков не ожидается, а погода будет соответствовать климатической норме. В дневные часы температура будет порядка 19–20 градусов. Это то, что положено для этих чисел мая. Также ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, но они возможны только во второй половине дня воскресенья", – рассказала синоптик.
Она добавила, что усиления ветра в течение всех выходных не ожидается.
"Не исключено, что 29–30 мая в Москве пройдут более сильные интенсивные осадки. Температура воздуха будет колебаться, но до конца месяца не ожидается жары выше 25 градусов. В ночное время прогнозируется в районе 10–12 градусов тепла", – подчеркнула Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидается прохладное начало лета. По его словам, купальный сезон может сдвинуться на одну или две недели.
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