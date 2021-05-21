Метеоролог рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ждет москвичей на следующей неделе.

Ранее метеоролог Дарья Ермакова предупредила жителей столичного региона о похолодании к выходным. По ее словам, 21 мая температура воздуха в Москве опустится до 16–18 градусов. В городе установится облачная погода с прояснениями, ожидается небольшой дождь, а к вечеру похолодает до +12.

Татьяна Позднякова отметила, что пятница станет самым прохладным днем на этой неделе.

"Уже в субботу осадков не ожидается, а погода будет соответствовать климатической норме. В дневные часы температура будет порядка 19–20 градусов. Это то, что положено для этих чисел мая. Также ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, но они возможны только во второй половине дня воскресенья", – рассказала синоптик.

Она добавила, что усиления ветра в течение всех выходных не ожидается.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Незначительное повышение температуры прогнозируется только в середине следующей недели. Рассчитываем, что она поднимется чуть выше климатической нормы, это 21–23 градуса. Будет больше солнца и солнечного прогрева.

"Не исключено, что 29–30 мая в Москве пройдут более сильные интенсивные осадки. Температура воздуха будет колебаться, но до конца месяца не ожидается жары выше 25 градусов. В ночное время прогнозируется в районе 10–12 градусов тепла", – подчеркнула Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидается прохладное начало лета. По его словам, купальный сезон может сдвинуться на одну или две недели.