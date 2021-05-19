Москвичам пообещали прохладное начало лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Начало лета в столице будет прохладным, купальный сезон может сдвинуться на одну или две недели. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что обычно купальный сезон стартует после того, как вода прогревается до +18 градусов. В настоящий момент в Центральной России ее температура достигла +14 градусов. В конце мая уже не будет аномальной жары и новых рекордов, начнутся ливни с грозами, поэтому при удачном развитии событии можно рассчитывать, что к концу месяца вода нагреется до +16 градусов. И если обычно купальный сезон в столице открывается 1 июня, то в этом году дата начала сместится.
"И начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России", – сказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в южных регионах России ситуация отличается незначительно. Сейчас в Черном море вода прогрелась лишь до 15–16 градусов.
Ранее москвичей предупредили о похолодании к выходным. 21 мая температура в городе опустится до 16–18 градусов.
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