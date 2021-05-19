Москвичей предупредили о похолодании перед выходными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

21 мая в столичный регион придет похолодание. Температура опустится до 16–18 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"В пятницу на берега Москвы-реки прорвется сырой и прохладный воздух из Европы", – пояснили в центре.

Москвичей ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями. По данным синоптиков, канун выходных может стать самым холодным днем недели.

Однако в субботу снова потеплеет. Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до 18–23 градусов в дневное время суток.

Ранее синоптик рассказала о погоде в столице в выходные. В Москве ожидается теплая погода с температурой воздуха около плюс 20 градусов.

Метеоролог также добавила, что к концу недели стихнет ветер. Сейчас его порывы достигают 18 метров в секунду, что может быть опасно.