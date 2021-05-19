Синоптик рассказала о погоде в столице в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На выходных в Москве ожидается теплая погода с температурой воздуха около плюс 20 градусов. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные погода будет умеренно теплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается", – рассказала она. В ночные часы температура опустится до 10–12 градусов в Москве, и 7–12 градусов – в области.

Синоптик также добавила, что к концу недели стихнет ветер. Сейчас его порывы достигают 18 метров в секунду, что может быть опасно.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 19 мая в столице ожидаются грозы и сильный ветер, из-за которого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Воздух прогреется до 25–27 градусов тепла.

