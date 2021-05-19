Москвичей предупредили о порывистом ветре

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В столице и Московской области до вечера среды объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

"Предупреждение в Москве действует с 10:00 до 21:00 среды. В Подмосковье – с 09:00 до 21:00 19 мая", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Максимальная температура воздуха в городе достигнет 25–27 градусов тепла, по области до +27 градусов.

Ранее москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы.

По мнению синоптика, с 19 мая в Москве почти каждый день будут идти короткие весенние дожди.

