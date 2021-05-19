Москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохладная погода прогнозируется в Москве до конца мая и в начале лета. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы. В дневные часы ожидается от 18 до 23 градусов тепла, ночью значения термометров будут опускаться до 7–12 градусов.

По мнению Тишковца, с 19 мая в Москве почти каждый день будут идти короткие весенние дожди. При этом похолодание придет в столицу в четверг, 20 мая.

"Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов", – предупредил специалист в интервью ТАСС.

Он также рассказал, что начало июня не будет теплым.

"Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода", – заключил метеоролог.

Ранее Тишковец уже сообщал, что в среду, 19 мая, в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В небе над городом начнут собираться облака.

18 мая воздух в Москве прогрелся до 30,8 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что в Москве установилась субтропическая жара. По его словам, такая погода более характерна для конца июля в Краснодарском крае.