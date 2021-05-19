Рекорд жары для 18 мая в Москве составил 30,8 градуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Воздух в Москве 18 мая прогрелся до 30,8 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В 15:00 температура была 30,7 градуса, в 16:00 также 30,7 градуса, но между этими двумя измерениями были промежуточные, которые и показали 30,8 градуса", – объяснил синоптик в беседе с РИА Новости.
Максимальная температура 18 мая 2021 года оказалась на 1,7 градуса выше предыдущего максимума, сказал Вильфанд. Таким образом, был обновлен температурный рекорд этого дня в Москве.
Метеоролог добавил, что предыдущий максимальный показатель температуры был установлен в конце XIX века.
Ранее Вильфанд объяснял, что в Москве установилась субтропическая жара. По его словам, такая погода более характерна для конца июля в Краснодарском крае.
Москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце.
Метеоролог рассказал, как долго в Москве продлится жара
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