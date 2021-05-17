Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала москвичам, какую погоду им ждать на этой неделе, сообщает RT.

"Сегодня и завтра у нас будет +27…+29 градусов. Для второй декады мая в Москве температура выше 25 градусов уже не является таким уж исключением. Бывали и более высокие показатели. В 2013 году наблюдался наиболее продолжительный период такой очень теплой погоды с температурой даже выше 30 градусов", – пояснила она.

По словам синоптика, на смену майской жаре всегда приходит прохлада. Позднякова полагает, что это произойдет во второй половине недели.

"То есть температура воздуха понизится градусов на 8–9. Так что период очень жаркой погоды, к сожалению, придется на начало рабочей недели, а в выходные погода будет уже умеренно теплой, что будет больше соответствовать майским нормам", – пояснила она.

Ранее москвичей предупредили об очень высокой температуре в понедельник днем. Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Также известно, что в понедельник днем потеплеет до плюс 28–30 градусов. Таких высоких показателей в этот день не было за всю послевоенную историю.