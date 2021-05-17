В Москве установилась субтропическая жара

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Погода в Москве в настоящее время соответствует климату Краснодарского края в конце июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, причиной редкой жары в городе стали сухие и теплые воздушные массы из Средней Азии.

"Жара настоящая, я бы даже сказал, что это супержара. Это необычная ситуация, которая связана с тем, что на Москву перемещаются очень сухие и жаркие воздушные массы из Средней Азии, Казахстана. Когда небо ясное, солнце припекает, температура земли такая, что можно яйца варить", – приводит ТАСС слова синоптика.

Эксперт отметил, что такую погоду также вызывает антициклон, который проходит через Западную Сибирь, Урал, Поволжье на европейскую территорию России. Вильфанд подчеркнул, что жара нехарактерна в целом для климата Москвы.

"Если с чем-то сравнивать, то это, на самом деле, субтропики, это температура не умеренных широт. В Москве такого климата нет. Такая температура характерна для пятой-шестой пятидневки июля на юге Красноярского края. То есть тут происходит не просто опережение климатического развития по времени, но и по пространству", – объяснил метеоролог.

Ранее температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 в понедельник, 17 мая, поднялась до 27,5 градуса. Таким образом, в городе побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1 градуса).

