Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о температуре воздуха до 33 градусов во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что в Москве ожидается 29–31 градус тепла, а в Подмосковье – 28–33 градуса.

"Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой. <...> 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья", – подчеркнула Макарова.

Она также отметила, что жара продержится в столичном регионе один день – в среду небо уже затянет облаками. Кроме того, ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

При этом жара спадет, но воздух останется достаточно прогретым. Температура будет достигать 25–27 градусов.

Ранее стало известно, что в среду в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.

Так, к концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и 7–12 ночью.