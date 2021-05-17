Москвичам во вторник пообещали жару до 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о температуре воздуха до 33 градусов во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.
Она рассказала, что в Москве ожидается 29–31 градус тепла, а в Подмосковье – 28–33 градуса.
"Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой. <...> 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья", – подчеркнула Макарова.
Она также отметила, что жара продержится в столичном регионе один день – в среду небо уже затянет облаками. Кроме того, ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.
При этом жара спадет, но воздух останется достаточно прогретым. Температура будет достигать 25–27 градусов.
Ранее стало известно, что в среду в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.
Так, к концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и 7–12 ночью.
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