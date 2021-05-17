Метеоролог рассказал о температуре воды на российских курортах

Фото: depositphotos/shanin

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи температура воды составляет 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, до 14 градусов поднялась температура воды в Алуште, Анапе, Ялте, Туапсе и Геленджике.

"Наиболее теплая вода – до 15 градусов – в Ейске и Бердянске, то есть на Азовском море. Конечно, уже в начале июня температура будет превышать 20-градусную отметку", – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что на Азовском море купальный сезон традиционно начинается раньше, чем на Черном.

Ранее россиянам рассказали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. По мнению специалиста, он начинается в тот момент, когда в морскую воду можно пускать детей. При этом врачи уточняют, что купальный сезон наступает при прогреве воды до +22 градусов и выше.