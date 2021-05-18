Врач предупредила об опасности яркого майского солнца

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Долго пребывать под ярким солнцем не стоит, поскольку это может навредить здоровью, рассказала "Звезде" доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, необходимо соблюдать баланс между принятием солнечных ванн и необходимостью пользоваться защитными кремами и мазями.

"Солнце всегда вредно, особенно его переизбыток. Солнце – наша жизнь и биохимические реакции в организме, это тоже понятно. Нужен баланс, как и в любом вопросе о здоровье. Легкий загар всегда приветствуется и положительно влияет на здоровье. Но мода на темный загар очень вредна. Сейчас люди раздеваются, максимально подставляя кожу солнцу. Надо защищаться от солнечного излучения", – отметила врач.

Она предупредила, что из-за переизбытка солнца может развиться онкология. При этом прямой взаимосвязи между солнечным излучением и раком кожи не обнаружено.

"Есть определенный процент людей, которые склонны к онкологии. Много факторов на это влияет, лишь один из них – излишнее солнце. Другой вопрос, нельзя говорить о том, что у каждого, кто сильно загорает, разовьется рак. Но есть некоторые факторы: светлая кожа, глаза и волосы, человек, который сразу краснеет и обгорает. Пожилые люди и обладатели пигментных пятен на коже", – заключила эксперт.

Ранее из-за ожидаемой 30-градусной жары жителям столицы рекомендовали сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.