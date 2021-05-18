Врач предупредила об опасности яркого майского солнца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Долго пребывать под ярким солнцем не стоит, поскольку это может навредить здоровью, рассказала "Звезде" доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова.
По словам специалиста, необходимо соблюдать баланс между принятием солнечных ванн и необходимостью пользоваться защитными кремами и мазями.
"Солнце всегда вредно, особенно его переизбыток. Солнце – наша жизнь и биохимические реакции в организме, это тоже понятно. Нужен баланс, как и в любом вопросе о здоровье. Легкий загар всегда приветствуется и положительно влияет на здоровье. Но мода на темный загар очень вредна. Сейчас люди раздеваются, максимально подставляя кожу солнцу. Надо защищаться от солнечного излучения", – отметила врач.
Она предупредила, что из-за переизбытка солнца может развиться онкология. При этом прямой взаимосвязи между солнечным излучением и раком кожи не обнаружено.
"Есть определенный процент людей, которые склонны к онкологии. Много факторов на это влияет, лишь один из них – излишнее солнце. Другой вопрос, нельзя говорить о том, что у каждого, кто сильно загорает, разовьется рак. Но есть некоторые факторы: светлая кожа, глаза и волосы, человек, который сразу краснеет и обгорает. Пожилые люди и обладатели пигментных пятен на коже", – заключила эксперт.
Ранее из-за ожидаемой 30-градусной жары жителям столицы рекомендовали сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: